Chute radicale du mercure à prévoir au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il s’agit d'un phénomène rare qui ne se produit qu’une ou deux fois par hiver au Québec, lorsque le mercure chute rapidement avec des écarts de température importants.

Pour mardi, Environnement Canada prévoit une chute de 22 degrés Celsius en quelques heures. Le mercure pourrait passer de 6 degrés à -16 degrés au cours de la journée.

Le météorologue Alexandre Parent explique que le Québec profite d'une poussée de vent chaud provenant du sud en haute altitude depuis quelques jours, mais un vigoureux front froid fera rapidement descendre les températures mardi après-midi. Des rafales devraient souffler dès l’heure du midi, amenant l’air froid.

Avis aux citoyens et aux automobilistes : les rues pourraient se transformer en véritables patinoires en après-midi. La prudence est de mise sur tout le territoire.

La plus grande ville de la région, Saguenay, se prépare d’ailleurs à faire face à la situation. En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, la mairesse Josée Néron a mentionné que les camions et les équipements avaient été inspectés dans la nuit de lundi à mardi pour s’assurer qu’aucun bris ne vienne compliquer la tâche des employés municipaux.

On a 140 employés qui seront sur les routes à compter de midi pour épandre du sel et des abrasifs dans les côtes et les principaux boulevards.

Josée Néron, mairesse de Saguenay