Changements dans les tarifs des services de loisir à la Ville de Rimouski

Cette mesure touche des organisations comme le hockey mineur, RikiGym ou encore l'école de danse Quatre Temps.

Même si la Ville offre toujours un rabais de 95 % sur les frais de location de locaux, le fait de devoir assumer le 5 % restant à la facture peut représenter une facture annuelle de 5500 dollars pour le hockey mineur, ou encore, de 2600 dollars pour le patinage artistique.

Ça représente, dans des cas, 3 $ de l'heure pour des groupes d'une trentaine d'enfants , a affirmé le maire de Rimouski, Marc Parent, après la séance du conseil municipal de lundi soir.

La directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Karine Desrosiers, a expliqué devant le conseil municipal que la nouvelle politique s'applique à toutes les activités offertes par son service.

Vous avez vu dans la présentation du budget que tout le monde doit se serrer la ceinture. C'est quand même beaucoup de dépenses, donc on doit essayer d'augmenter les revenus le plus possible.

Karine Desrosiers, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire