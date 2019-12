Rouyn-Noranda veut protéger les entreprises locales de la centralisation des achats

Le conseil de ville craint pour les entreprises locales. Le projet de loi 37 prévoit la création du Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec.

La Ville considère que le projet de loi est incompatible avec le développement local et régional.

On a adopté une résolution ce soir demandant le maintien du système actuel, et on a dit aussi que notre résolution serait transmise à notre ministre régional, monsieur Dufour, alors on compte bien être entendus , a affirmé la mairesse Diane Dallaire à la suite du conseil municipal de lundi.

Les chambres de commerce de la région et la Fédération québécoise des municipalités ont également soulevé des inquiétudes au cours des dernières semaines.