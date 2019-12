Les aînés auront une instance à la Ville de Gatineau pour les défendre

Le conseil municipal devrait entériner mardi les détails de sa nouvelle entente de partenariat avec la Table des aînés de Gatineau. Le nouveau partenariat accordera un budget annuel de 60 000 $ à la Table des aînés de Gatineau qui devra présenter un portrait des besoins des personnes âgées et organiser des événements comme le Rendez-vous des aînés.

La Commission va siéger sept fois et j'ai demandé à ce que deux fois par année, le point spécifique lié à ce protocole d'entente là apparaisse à l'ordre du jour. Le protocole vient leur donner les moyens d'actualiser ce mandat-là , a fait valoir Renée Amyot, présidente de la Commission Gatineau, ville en santé et conseillère municipale du district de Limbour.

En 2017, l'abolition de la Commission municipale sur les aînés avait soulevé un tollé. Bon nombre d'organisations œuvrant auprès des personnes âgées de 55 ans et plus avaient déploré cette décision et réclamé la création d'une instance capable d'influencer les décisions concernant leur clientèle.

Même si toutes les commissions municipales ont la responsabilité d'inclure les préoccupations des aînés dans leur mandat, c'est la Commission Gatineau, ville en santé qui fait le lien entre l'appareil municipal et la Table des aînés.

Avec les informations de Nathalie Tremblay