Un programme de recyclage de lentilles cornéennes débarque en région

Un nouveau programme de recyclage de lentilles cornéennes fait son entrée dans la région. Des cliniques de Shawinigan, Nicolet et Trois-Rivières ont mis en place une boîte pour récupérer ces lentilles qui serviront, entre autres, à fabriquer des modules d’entraînement pour les chiens guides.

Ce programme de recyclage existe depuis trois ans aux États-Unis, mais se déploie au Canada depuis quelques semaines seulement.

À Shawinigan, le centre de la vue Lafontaine et Cyr a été approché par son fournisseur Bausch et Lomb afin d’avoir une boîte de collecte dans leur clinique. L’optométriste Marie-Claude Lafontaine a accueilli l’offre à bras ouverts.

Je pense que tout le monde doit faire sa part. C’est de bon augure que les compagnies commencent à penser à faire leur part aussi. , dit-elle.

Selon le prospectus du programme, ce sont 290 millions de lentilles cornéennes qui sont utilisées chaque année par les Canadiens. Une tendance à la hausse, selon la docteure Lafontaine, qui affirme que 20 % des lentilles cornéennes se jettent souvent dans le lavabo ou la toilette.

Avec la santé oculaire, de plus en plus on se dirige vers des lentilles cornéennes quotidiennes, donc ça va s'accentuer avec le temps. Je pense que ce programme-là va beaucoup aider à retrouver moins de lentilles dans la nature. .

Pour Vicky Cloutier, une cliente de la clinique, cette option change la donne.

Quand je suis venue et que j’ai vu la petite affiche dans la porte, je me suis dit : “Mon Dieu! Enfin une option où je peux mettre mes verres de contact à un endroit qui va être plus approprié, qui va être réutilisé”. C'est une excellente nouvelle pour moi! Vicky Cloutier

Sur le même sujet : Les lentilles jetables contribuent à la pollution microplastique des cours d'eau

D'après un reportage de Pascale Langlois