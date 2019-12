Violences sexuelles : l’aide provinciale est-elle suffisante pour l’Est-du-Québec?

Le projet sera déployé sur l'ensemble du territoire québécois grâce à un réseau d'avocats partenaires qui seront recrutés dans des bureaux de pratiques privées. Les avocats qui vont se joindre à l'organisme seront formés et rémunérés pour leur travail.

Ils pourront, par exemple, répondre aux questions des victimes de violences sexuelles sur le processus juridique et les accompagner lorsqu'elles souhaitent porter plainte à la police

Selon la coordonnatrice du CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel La Pointe du jour à Sept-Îles, Martine Michel, il manque des détails pour comprendre quels services seront offerts sur la Côte-Nord.

Elle se demande notamment ce que les avocats partenaires pourraient faire de plus que les intervenants des centres d’aide qui offrent déjà ces services dans la région.

Des avocats partenaires peuvent donner des premiers conseils pour un processus juridique, mais n'empêche que les CALACS ou les CAVAC font déjà des interventions à ce niveau-là.

Martine Michel pense toutefois que cet investissement est une bonne nouvelle pour les victimes de violences sexuelles, mais elle espère que les services qui leur seront offerts seront bonifiés et non pas dédoublés.

Son homologue du CALACSCentre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du KRTBKamouraska–Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques à Rivière-du-Loup, Clémence Harvey, salue aussi cet investissement. Par contre, elle estime que le montant accordé par le gouvernement provincial n’est pas suffisant.

On espère qu’il va y avoir d’autre argent qui va être mis de ce côté-là. Ça peut sembler être un gros montant, mais pour l’ensemble de la province, séparément, c’est plus petit.

Clémence Harvey espère aussi que l’ensemble des communautés de l’Est-du-Québec pourront profiter de cette aide financière.

On espère que l’ensemble de la province va être desservi, comme les villages et les endroits plus ruraux.

Clémence Harvey, coordonnatrice du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel du KRTB