Le sort de l’Habitat de l’ours polaire décidé mardi soir

La Municipalité a depuis reçu de nombreuses lettres de résidents et de représentants du milieu des affaires qui sont en faveur du maintien du centre de recherche et lieu touristique.

Raymond Gagné, un représentant de la Chambre de commerce de Cochrane, fera d’ailleurs une présentation lors de la réunion du conseil municipal de mardi soir.

Dans une lettre envoyée à la Ville, M. Gagné, au nom de la Chambre de commerce, demande aux élus de reporter au moins jusqu’à la fin de juin 2020 leur décision concernant le financement de l’Habitat.

Le conseil d’administration de l’Habitat de l’ours polaire demande un an pour développer un plan lui permettant de devenir indépendant financièrement de la Municipalité.

Raymond Gagné admet que les dépenses du centre sont trop élevées pour les moyens de la Municipalité, mais se dit optimiste et croit qu’il existe une solution pour garder le centre ouvert.

Au fil des ans, la ville a perdu trop d'emplois au sein de différentes entreprises et services gouvernementaux. Ne perdons pas plus d'emplois, faisons preuve d'innovation dans les moments difficiles et réagissons de façon responsable face aux défis.

Raymond Gagné, membre de la Chambre de commerce de Cochrane