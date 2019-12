La Coop de Baie-Saint-Anne croule sous les dettes

Des dettes qui dépassent le million, selon Marc Henrie, directeur de la Coopérative de développement régional Acadie ( CDR-AcadieCoopérative de développement régional – Acadie ). Il admet un bilan financier catastrophique qui demande une restructuration rapide de la coopérative.

On parle des dettes qui dépassent le million pour une coopérative qui a un chiffre d’affaires d’environ quatre millions par année.

Il ajoute que si la situation est critique, la coopérative peut encore être sauvée.

Ce n’est pas l’état financier le plus reluisant. C’est quand même des lourdes dettes. Il y a beaucoup de restructurations à faire pour essayer d’avoir une viabilité à court terme , explique-t-il.

Comme raisons de ce mauvais tournant financier, il plaide des problèmes avec les fournisseurs et des marges trop petites qui empêchent la coopérative de faire des profits. Il pense pourtant qu'elle peut encore redresser sa situation financière.

Marc Henrie espère apporter des changements rapides pour arrêter cette dégringolade financière

À long terme, ce qu’on propose [...] c’est de fusionner les deux magasins pour qu’ils deviennent un seul magasin et un magasin rentable.

À Baie-Sainte-Anne, la coopérative a deux succursales : un magasin d’alimentation et une station-service qui vend aussi de l’alcool. Les regrouper sous un seul toit pourrait leur permettre de faire des économies.

Ces dernières semaines, la coopérative n’était pas en mesure de payer ses fournisseurs. Elle a rompu son contrat avec Sobeys Québec. Elle souhaite trouver d’autres fournisseurs qui lui permettraient de tirer une meilleure marge de manœuvre.

Une entente financière est en cours avec Uni Coopérative financière pour un prêt financier afin d'éponger les dettes.

Depuis sa rupture de contrat avec Sobeys, certains produits manquent sur les étagères de la coopérative.

J’ai été surprise de voir que tout avait disparu sur les tablettes. Il n’y avait plus de légumes. Je suis arrivée, j’ai dit : ''mon doux qu’est ce qui se passe''. Puis je vais à la Coop gaz et il n’y avait plus le gaz. Il n’y avait pu rien.

Françoise Vigier, résidente de Baie-Sainte-Anne