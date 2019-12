Une oeuvre d'art au Centre de recherche et développement Arvida

Dans la dernière année, on a refait l’aménagement du hall d’entrée du Centre de recherche pour le rendre plus convivial et plus invitant et pour que lorsqu’on entre, on entre vraiment dans un centre de recherche. On a voulu créer quelque chose qui représente le travail qu’on fait, mais qui est aussi mystérieux, comme la recherche et le développement , explique le directeur du CRDA, Frédéric Laroche.

Le directeur constate que celui ou celle qui admire l’œuvre se dit « c’est quoi ce mystère-là, qu’est-ce que ça représente? ».

L’artiste a imaginé des personnages, qu’il a découpés dans l’aluminium récupéré. L’œuvre intègre aussi le verre, la marque de commerce de Giuseppe Benedetto.

La structure a pour but d’honorer les chercheurs qui repoussent constamment les frontières de l’inconnu avec leurs travaux. Elle met en valeur les différentes matières premières utilisées dans la production du métal gris et des résidus d’aluminium recyclé.

Pour Rio Tinto, À la recherche de l’inconnu permet de démystifier le processus complexe qui permet de produire ce métal qui occupe une place de choix dans notre quotidien.

On est très fiers du résultat parce que ça met en valeur les matières liées à la fabrication de l’aluminium tout en ayant le côté créatif qui représente bien ce qu’on est ici, au Centre de recherche et développement Arvida, pour créer des solutions , fait valoir le directeur du programme de développement de produits, Claude Dupuis.

