Le Centre d’aide 24/7 victime d’une fraude d’environ 400 000 $

Marc Gauthier, un nouveau membre du conseil d’administration de l’organisme qui n'était pas en fonction au moment de la fraude, a indiqué que le Centre s’est rendu compte du stratagème durant l’été.

La présidente du conseil d’administration du Centre 24/7, Murielle Laberge, s'est rapidement rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond après son entrée en poste au mois de mai dernier.

On s’est mis à creuser les données pour réaliser finalement qu’on était victime d’une fraude , a-t-elle relaté en entrevue à l'émission Sur le vif. L’organisme a aussitôt avisé le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Malgré la perte d’une partie considérable du budget du Centre, les services offerts à ses résidents n’ont pas été touchés. L'organisme offre de l'hébergement à court terme, un suivi de crise et de l'aide face à face aux personnes en situation de crise psychologique.

Si la fraude n’a pas nui à l’offre de services, elle a durement touché les employés de l’organisme. Actuellement, on a dû se départir malheureusement de la direction générale. On assume bénévolement la direction, les tâches administratives, on trouve les bénévoles , a indiqué la présidente du conseil d’administration.

Ces argents qui sont sauvés en salaire nous permettent de redresser financièrement le Centre. Murielle Laberge, présidente du conseil d'administration

Le pire est passé, selon la présidente du CA

Au moment où on se parle, la bonne nouvelle dans ce malheureux drame, c’est que c’est derrière nous. On a déjà redressé l’ensemble de la situation en travaillant étroitement de concert avec le CISSS de l’Outaouais , a toutefois souligné Mme Laberge.

Mme Laberge n’a toutefois pas voulu en dire davantage sur la nature ou la source de la fraude pour ne pas nuire à l’enquête en cours.

Ladite enquête, lancée par les autorités cet été, aurait par ailleurs porté ses fruits : des accusations criminelles et civiles seraient sur le point d’être déposées, selon M. Gauthier.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais — qui aide financièrement le Centre d’aide 24/7 — est au courant de la situation et collabore à l’enquête. L’établissement de santé n’a pas voulu commenter le dossier davantage.