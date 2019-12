Des sacs à dos pour lutter contre la pauvreté en milieu rural au Manitoba

Cette résidente de Sainte-Anne, à 40 kilomètres au sud-est de Winnipeg, a lancé son aventure cet été et a déjà distribué plus de 100 sacs à dos depuis.

Le procédé est simple. Les gens donnent des sacs à dos et des produits de première nécessité à la jeune femme. Elle s’occupe ensuite de remplir les sacs avec son mari et de les distribuer aux personnes nécessiteuses.

À l’origine, Melissa Thiessen, qui travaille dans le secteur paramédical, se rend compte que la pauvreté dans les communautés est sous-estimée. Elle assure que la pauvreté est bien visible dans les grandes villes comme Winnipeg, mais reste encore un problème de l’ombre dans les communautés rurales.

C’est quelque chose qui est encore "hidden". Que les gens ne peuvent pas voir. Alors plus on parle et plus il est possible de faire quelque chose.