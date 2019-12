Les Gatinois pourront maintenant demander plus de 80 permis d’urbanisme sur le web

Que ce soit pour de la construction, l'installation d'une piscine ou des rénovations, les Gatinois qui ont besoin d’un permis de la Ville pour la réalisation de certains travaux n’auront plus à se déplacer dans des bureaux municipaux pour en faire la demande.

Plus de 80 permis différents pourront être demandés sur le site Internet de la Ville de Gatineau, tant pour des usages résidentiels que commerciaux. Il sera possible de faire la demande sur un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette.

Seuls les permis pour des travaux nécessitant l’approbation du conseil municipal — comme un changement de zonage ou une dérogation mineure — devront être demandés en personne dans des bureaux municipaux.

Selon le conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, le nouveau système permettra d’alléger la pression sur les services municipaux dans certains quartiers.

On sait que dans certains secteurs, les délais sont plus courts, alors que dans d’autres secteurs, les délais sont plus longs. Donc, avec un système centralisé comme celui-là, des employés qui travaillent à Buckingham peuvent, par exemple, répondre à des demandes qui viennent du secteur d'Aylmer , a-t-il expliqué.

Sa collègue du district d’Aylmer, Audrey Bureau, salue aussi les changements, puisque la croissance dans son secteur est forte et les demandes de permis nombreuses.

De voir qu’on fait un pas en avant, qu’on s’améliore pour répondre à la demande, c’est fort louable. Mais ne nous le cachons pas : il reste encore beaucoup de travail à faire , a-t-elle souligné, ajoutant que le conseil municipal devrait faire davantage de suivis pour améliorer ses processus.

