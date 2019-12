Le compte de taxes foncières augmentera de 4,1 % en 2020 à Rimouski

Le maire de Rimouski, Marc Parent, affirme que les finances de la Ville demeurent saines même si la hausse de 4,1 % représente plus de deux fois le taux d'inflation anticipé pour 2020. Ce taux, appelé l'Indice de prix à la consommation (IPC) est évalué à 1,9 %.

Selon M. Parent, Rimouski est dans une situation extrêmement enviable, si on la compare avec les villes du Québec .

Le taux d'endettement de la ville de Rimouski, [par rapport aux] villes comparables, de 45 à 55 000 habitants, est le plus bas au Québec. Le taux de taxation [par rapport à ces] villes comparables-là est le plus bas.

L'an dernier, en 2019, le compte de taxes foncières des résidents de Rimouski avait augmenté de 3,1 %.

Pour les commerces et les industries, les hausses de taxes varieront entre 4,5 et 15,7 % selon la grosseur de l'entreprise.

En 2020, les rétributions provenant de la taxe foncière et de la tarification des services municipaux représenteront 74 % des sources de revenus du budget de la Ville. Il s'agit d'une augmentation d'un pour cent par rapport à l'an dernier.

De 2019 à 2020, les dépenses municipales ont augmenté de près de 4 millions de dollars.

Cette augmentation s'explique, entre autres, par la progression dans les échelles salariales des jeunes employés qui remplacent ceux qui prennent leur retraite, ce qui fait gonfler la facture de la rémunération des employés municipaux.

Les autres dépenses fortement en hausse sont celles liées aux services comme le déneigement, la Sûreté du Québec, l'embauche de quatre nouveaux pompiers et la construction du Centre de services animaliers qui doit se faire cette année.

Pour réduire ses dépenses, Marc Parent dit que la Ville envisage de vendre certains de ses immeubles à vocation communautaire comme les anciens hôtels de ville de Pointe-au-Père et Rimouski-Est.

Les revenus municipaux sont eux aussi en augmentation par rapport à l'exercice de l'an dernier. La municipalité dispose de 5 millions de dollars de plus que l'an dernier.

Le Fonds affecté aux projets écoresponsables sera désormais financé de façon permanente, avec une somme de 250 000 $ par an.

Ce montant sera puisé dans l'enveloppe des redevances de la MRC associée aux projets éoliens qui s'élève à environ 500 000 $ annuellement.

De plus, le montant alloué au Fonds écoresponsable pour l'année 2020 s'élèvera à 300 000 $ puisqu'un montant de 50 000 $ alloué à ce Fonds en 2019 n'a pas été utilisé.

Parmi les nouveautés figurent aussi le taux d'imposition de la taxe foncière imposée aux bâtiments non résidentiels qui sera majorée en fonction de la valeur du bâtiment.

Ainsi, les propriétaires d'immeubles commerciaux dont la valeur excède 2 millions de dollars devront payer 1,90 $ par tranche de 100 $ d'évaluation comparativement à 1,71 $ pour les immeubles évalués à moins de 2 millions de dollars.

Ce changement permettra des revenus supplémentaires de plus de 616 000 $ à la Ville.

Le maire Parent estime que le budget 2020 démontre que le Complexe sportif Desjardins est un succès.

Notamment grâce à l'augmentation des revenus d'abonnements et de location d'équipement, le déficit prévu pour l'an prochain chute du tiers.

Les revenus d'abonnements et de location ont augmenté au Complexe sportif Desjardins.

Cela confirme, selon lui, la justesse d'investir dans une infrastructure qui rend la ville plus attrayante pour les jeunes familles.

En 2017, on parlait d'un déficit d'opération de l'ordre de 650 000 dollars, alors que là, on est à un peu plus de 450 000 dollars. Donc, le Complexe nous coûte moins cher que ce qui était prévu.

Marc Parent, maire de Rimouski