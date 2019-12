Paul LaPolice s'occupera de l'attaque du Rouge et Noir la saison prochaine

L'homme de 49 ans a déclaré d'entrée de jeu qu'il était humble et honoré de se faire confier les rênes de l'équipe. LaPolice arrive en champion dans la capitale fédérale, alors qu'il occupait jusqu'à tout récemment le poste de coordonnateur offensif des Blue Bombers de Winnipeg, gagnants de la dernière Coupe Grey.

Je suis heureux de travailler et de vivre dans cette communauté. Je veux remercier Marcel [Desjardins] de me faire confiance. L'organisation a fait un travail remarquable de créer un environnement où on peut avoir du succès , a-t-il déclaré.

Le nouvel entraîneur-chef prend la place de Rick Campbell, qui a quitté son poste après une désastreuse saison de seulement 3 victoires en 18 rencontres.

LaPolice a confié qu'il compte s'occuper d'appeler les jeux offensifs avec sa nouvelle équipe la saison prochaine. L'attaque du Rouge et Noir a connu toutes sortes de difficultés cet été sans coordonnateur offensif.

Je vais m'occuper de l'offensive, mais je suis ouvert à travailler en équipe et à avoir un coordonnateur offensif. Paul LaPolice, entraîneur-chef du Rouge et Noir

Un candidat idéal

Le directeur général de l'équipe, Marcel Desjardins, aurait rencontré sept candidats au poste d'entraîneur. C'est LaPolice, un entraîneur qu'il avait déjà rencontré pour le retour de l'équipe dans la Ligue, en 2014, qui l'a le plus impressionné.

Paul LaPolice, nouvel entraîneur du Rouge et Noir d'Ottawa Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

C'est ce qu'on cherchait, quelqu'un qui pourrait communiquer et mettre son équipe en premier. [Un entraîneur] qui voulait gagner, mais non seulement gagner, non seulement le match, mais se préparer pour le match. Ces éléments-là, mais aussi sa personnalité et sa vision , a souligné Desjardins.

Le receveur des Lions Lemar Durant trompe la vigilance de la défense du Rouge et Noir (archives). Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

LaPolice a mentionné vouloir une équipe rapide et physique, qui prendra du plaisir à jouer. Je veux y travailler. Il faut faire un meilleur travail pour récupérer le ballon défensivement et mieux le protéger à l'attaque. C'est l'une des premières choses que je veux corriger , a précisé l'entraîneur.

On ne peut pas gagner quand on est -17 dans les revirements. Paul LaPolice, entraîneur-chef du Rouge et Noir

Le nouveau pilote du Rouge et Noir compte rapidement rencontrer son équipe d'entraîneurs et parler aux joueurs de sa formation. Ce sera sa deuxième chance comme entraîneur-chef, un poste qu'il a occupé au Manitoba de 2010 à 2012.

Par ailleurs, Desjardins, de concert avec son nouvel entraîneur-chef, fait de l'embauche d'un quart arrière numéro un la priorité de l'équipe durant la saison morte.