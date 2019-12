Des éleveurs de porcs veulent des sanctions plus sévères contre les activistes

Samedi, des militants d'un groupe de défense des droits des animaux se sont introduits dans une porcherie de Saint-Hyacinthe. Un événement qui a semé l'inquiétude chez les producteurs.

« Il y a un risque de bio sécurité, indique Louis-Philippe Roy, producteur porcin de Saint-Michel-de-Bellechasse. Ils peuvent faire entrer des pathogènes, et ces pathogènes-là peuvent mettre en danger les animaux. »

Louis-Philippe Roy, producteur porcin de Saint-Michel-de-Bellechasse et président des Éleveurs de porcs des Deux Rives.

On a la menace de la peste porcine qui plane au-dessus de la tête des producteurs présentement et on ne sait pas ce que les militants peuvent faire.

Louis-Philippe Roy, producteur porcin de Saint-Michel-de-Bellechasse