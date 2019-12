Dans un article publié lundi (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) dans le journal Nature, un groupe de 32 scientifiques souligne l’importance et la vulnérabilité de ce qu’ils appellent les 78 châteaux d’eau de la Terre. Ces systèmes hydrographiques qui dépendent principalement de l’eau de fonte des glaciers fournissent la précieuse ressource à 1,9 milliard d’habitants.

Parmi eux, les bassins des fleuves Fraser et Columbia, en Colombie-Britannique, et Nelson, dans les Prairies, sont considérés comme vulnérables, mais les plus à risque se trouvent en Asie.

Le système hydrographique de l’Indus, qui alimente en eau une partie de la Chine, de l’Inde, du Pakistan et de l’Afghanistan, risque de ne plus pouvoir répondre aux besoins des 200 millions d’habitants de la région. C'est dû à une combinaison de trois facteurs, préviennent les scientifiques : augmentation de la population, développement économique et hausse des températures, à la fois en montagne et dans les basses terres.

Un réchauffement planétaire aura pour effet de perturber les précipitations et de réduire la capacité de stockage des glaciers.

Pas de grande surprise

La professeure de géographie Michele Koppes, de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), est la seule Canadienne à avoir participé à l’étude. Elle étudie les glaciers depuis plus de 20 ans.

Il n’y a pas de grandes surprises pour moi là-dedans, dit-elle. La conversation doit aller au-delà de ces changements qui se produisent dans la cryosphère [l'ensemble de la glace sur la Terre], et être redirigée vers les impacts pour les populations qui vivent en aval.

Mme Koppes espère que cet article attirera l’attention de la population et des gouvernements sur cet enjeu.

Quand on parle des impacts des changements climatiques, les gens pensent surtout à la hausse du niveau des eaux, mais il y a beaucoup plus que ça Michele Koppes, professeure de géographie, UBC

L'étude était dirigée par les professeurs Walter Immerzeel et Arthur Lutz, de l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas.

Avec des informations de Chad Pawson