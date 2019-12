L'adolescent touché par les tirs de la police de Winnipeg est arrêté à sa sortie de l’hôpital

Le Service de police ne peut dévoiler son identité, puisqu'il est mineur, mais indique qu’il a porté un chef d’accusation pour vol à main armée et un chef pour possession d’une arme.

L'adolescent a été arrêté à sa sortie de l’hôpital où il avait été transporté dans un état critique aprèsla fusillade.

La police a été appelée pour un vol à main armée au dépanneur 7-Eleven, situé à l’angle de l’avenue Ellice et de la rue Arlington, vers 17 h 35, le 21 novembre. L’un des premiers policiers sur les lieux s'est retrouvé face au suspect qui sortait du dépanneur.

Dans des vidéos de l’incident, captées par des témoins, l'adolescent semble tenir un objet de forme allongée au-dessus de la tête. Des témoins affirment qu'il s'agissait d'une machette.

De nombreux policiers étaient présents après l'incident. Photo : Radio-Canada

L'adolescent marche le long du trottoir et se retrouve face à face avec le policier, qui braque son pistolet sur lui. Les policiers hurlent : Laisse tomber le couteau! Quelques secondes plus tard, neuf coups de feu retentissent, et l'adolescent s’effondre sur le pavé enneigé.

La police n’a pas confirmé le type d’arme qu'il brandissait et n’a pas indiqué combien de fois il a été touché par les tirs de la police.

L'Unité d’enquête indépendante du Manitoba, le groupe chargé d'enquêter sur les incidents graves lors d'interventions policières, a ouvert une enquête au sujet de la fusillade.

L'adolescent semble avoir été enfermé dans le dépanneur jusqu’à l’arrivée de la police.