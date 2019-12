Volkswagen : 60 accusations pour infractions environnementales au Canada

Entre 2008 et 2015, l’entreprise aurait illégalement importé au pays près de 128 000 véhicules non conformes aux normes prescrites sur les émissions de gaz à effet de serre.

En septembre 2015, Volkswagen a admis avoir installé un dispositif permettant de truquer les équipements qui testent les émissions dans 11 millions de ses véhicules propulsés au diesel.

Environnement et Changement climatique Canada a ensuite mené une enquête, au cours de laquelle le ministère a pu amasser une quantité impressionnante d’éléments de preuve et de renseignements auprès de sources canadiennes et étrangères .

L’entreprise doit comparaître devant la Cour de justice de l’Ontario vendredi.

Un porte-parole de Volkswagen affirme que le constructeur automobile a coopéré pleinement à l'enquête du ministère et présentera en cour une entente conclue entre les deux parties. Les détails de cette proposition seront dévoilés devant le tribunal , précise-t-il.

En mars 2017, l'entreprise a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre elle aux États-Unis. Volkswagen a dû payer une amende de plus de 4,3 milliards de dollars américains.