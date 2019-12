Ryan Straschnitzki de retour au Canada après avoir retrouvé l'usage partiel de ses jambes

Le joueur de l’équipe de hockey des Broncos, paraplégique depuis l’accident, est resté pendant cinq semaines à Bangkok, en Thaïlande. Sur place, il a tout d’abord subi une première opération visant à lui implanter un stimulateur épidural, placé dans la moëlle épinière. Une semaine plus tard, les médecins lui ont également injecté des cellules souches pour tenter d'inverser certains des dommages.

Les premiers pas chancelants du jeune homme ont été publiés sur Twitter par son père, Tom.

C’était incroyable. La dernière fois que j’ai marché aux côtés de mon père, c’était avant l’accident et avant que je parte. Donc pouvoir de nouveau marcher, et voir la manière dont mon père me regarde, ça me motive

Ryan Straschnitzki, joueur et survivant de la tragédie des Broncos de Humboldt