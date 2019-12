Une vague de froid descend sur la Saskatchewan

Des alertes de froid extrême sont en vigueur dans le nord de la Saskatchewan, lundi matin. Le front d’air froid progressera vers le sud de la province lundi soir et mardi, selon Environnement Canada.

L’alerte de froid extrême concerne le tiers nord de la province, incluant notamment les communautés de Fond-du-Lac et de La Loche.

Le refroidissement éolien atteindra une intensité -50 dans certains secteurs soumis aux alertes de froid extrême, et les températures seront souvent inférieures à -27 °C. Dans ces conditions, la peau exposée à l’air peut geler en moins de cinq minutes. Il y a aussi des risques graves d’hypothermie.

Environnement Canada préconise de limiter les durées d’exposition au froid dans les secteurs concernés, voire d’annuler les sorties en extérieur. L’agence fédérale recommande aussi de ne pas exposer de peau à l’air libre, et de porter des vêtements adaptés au froid extrême.

L’indice de refroidissement éolien : Ce n’est pas une température ressentie, mais un chiffre calculé par Environnement Canada pour représenter le degré de « refroidissement » que ressent l’épiderme. Il combine des recherches sur des sujets humains, une technologie informatique, et les connaissances médicales du corps humain.

Mardi matin, un maximum de -26 °C accompagné d’un refroidissement éolien de -41 sont attendus à La Ronge, au sud-est de La Loche. Encore plus au sud, le refroidissement éolien atteindra -37 à Saskatoon, Regina et Yorkton. Il sera de l’ordre de -30 à Gravelbourg et Moose Jaw.

Environnement Canada prévoit cependant que l'extrême sud-est de la province sera épargné par cette vague de froid.