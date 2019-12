Rodeo FX signera les effets visuels de la 4e saison de Stranger Things

Ce nouveau partenariat entre la production de la populaire série de Netflix et Rodeo FX représente jusqu’à 175 emplois au Québec, selon un communiqué de la firme.

Rodeo FX, qui avait assuré la conception de la créature fantastique lors de la saison 3 de Stranger Things, a décroché cette fois la direction principale des effets visuels de la saison 4.

C’est cette collaboration entre Rodeo FX et les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série, qui a ouvert la voie à l’obtention du contrat pour la production des effets visuels de la saison 4, selon Martin Pelletier, superviseur VFX et directeur du studio de Québec chez Rodeo FX.

Nous sommes vraiment chanceux d’avoir une si belle collaboration avec les frères Duffer, qui mettent l’histoire au premier plan. Jordan Soles, vice-président technologies et développement chez Rodeo FX

Selon Netflix, la saison 3 de Stanger Things a été regardée dans 64 millions de foyers dans le monde au cours de ses quatre premières semaines de diffusion.

Cette entente avec Rodeo FX est également une bonne nouvelle pour le premier ministre du Québec, François Legault, qui est actuellement en Californie pour faire la promotion du savoir-faire québécois et inciter les grands studios américains à étendre leurs activités au Québec.

Ce nouveau partenariat de Rodeo FX avec Netflix me rend très fier du talent québécois en matière d'effets visuels , a déclaré François Legault dans un communiqué.

De savoir que ce sont des Québécoises et des Québécois qui sont derrière les impressionnantes images qu'on voit dans des séries d'envergure internationale comme Stranger Things me fait chaud au coeur. François Legault, premier ministre du Québec

Créée en 2006, la firme montréalaise Rodeo FX a collaboré à la production de nombreux films et séries à succès, dont Game of thrones et Blade Runner 2049. Elle emploie plus de 650 personnes dans ses studios de Montréal, Québec, Los Angeles et Munich.