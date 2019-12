Des militants écologistes demandent la démission du ministre Charrette

Une manifestation est en cours devant les locaux du ministère de l’Environnement à Québec. Les militants dénoncent l’inaction du gouvernement Legault face aux changements climatiques et exigent du même coup la démission de son ministre Benoit Charrette.

La quarantaine de manifestants se sont réunis sur l'heure du diner au rez-de-chaussée de l’édifice Marie-Guyart, appelé communément Complexe G.

Ils souhaitent rappeler la mise en garde lancée par l’ONU le 26 novembre dernier affirmant que si le monde remet encore à plus tard les actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, la catastrophe climatique ne pourra plus être évitée.

Le manque de volonté du ministre est absolument révoltant. Les réels problèmes sont l’incohérence entre le discours officiel du gouvernement qui déclare l’urgence climatique, et le refus de considérer l’accélération du changement climatique , déplore Sandrine Louchart des AmiEs de la Terre de Québec.

Les manifestants ont occupé l'édifice Marie-Guyart pendant une heure. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

L'incohérence du 3e lien

L’Abolition du Conseil de gestion du Fonds vert et le projet de troisième lien ne sont que des exemples d’incohérences du ministre Charette, selon les manifestants.

Avec les déclarations ambiguës du ministre, qui a tour à tour qualifié le 3e lien et GNL Québec de projets de développement durable, on craint que le plan du ministre Charette n’ait de vert que le nom poursuit, Mme Louchart.

Elle dénonce que près d’un an après son arrivée en poste, aucun réel plan de lutte et d’adaptation aux changements climatiques n’ait été dévoilé.