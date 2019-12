C’est par le biais du club d’action environnementale de l'Université de Toronto que l'étudiante de 20 ans a obtenu une accréditation pour cette COPConférence des parties 25. Elle y a passé une semaine, participé à de nombreuses conférences et tables rondes et rencontré de nombreux militants pour l’environnement. Grace Ma affirme qu'il y avait toujours quelque chose à faire et estime avoir beaucoup appris .

Un des premiers objectifs au retour de son expédition est de produire un document expliquant aux personnes non présentes les coulisses et le fonctionnement d’une COPConférence des parties .

Elle reste toutefois lucide sur la capacité d’un tel événement à faire changer rapidement les choses.

Je ne voulais pas vraiment sortir de la conférence avec une attitude cynique ou négative, mais c’est difficile de ne pas ressentir cela, car les décisions sont prises vraiment lentement. Grace Ma, Manitobaine ayant assisté à la COP Conférence des parties 25 à Madrid

La jeune Manitobaine est persuadée que le changement viendra de la base et juge que la COPConférence des parties reste trop élitiste. Elle trouve également les décisions trop lentes alors qu’il faut transformer le système avant que la planète ne change de manière irréversible .