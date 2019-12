Une nouvelle maison de transition pour des jeunes à Whitehorse

Une nouvelle maison de transition aidera des adolescents et de jeunes adultes de Whitehorse à sortir du système de famille d'accueil yukonnais et à devenir plus indépendants.

L’établissement nouvellement rénové et le nouveau programme qui s’y rattache se veulent une alternative aux soins dans les foyers de groupes classiques.

La maison baptisée Nts’ äw Chua comprend quatre chambres pour les jeunes de 15 à 17 ans qui seront supervisés par du personnel sur place 24 h sur 24.

L’autre côté de la maison comprend quatre appartements semi-indépendants pour ceux qui ont entre 17 et 19 ans. Ils sont meublés et comprennent des cuisines et des salles à manger. Ils doivent offrir aux jeunes plus d'indépendance ainsi que le soutien et les services dont ils peuvent avoir besoin.

La maison offrira aussi des services de jour aux jeunes âgés jusqu’à 24 ans.

Les jeunes auront accès à du personnel qualifié, comme des mentors culinaires, pour apprendre à cuisiner un repas. Ils pourront également obtenir de l'aide pour planifier leur carrière ou reprendre contact avec leur culture familiale ou leur communauté.

La maison récemment rénovée se trouve sur la rue Wann, dans le quartier de Porter Creek. Photo : Radio-Canada / Mike Rudyk

Selon Simone Fournel, une stratège au ministère de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement n’a pas toujours mis l’accent pour aider les jeunes à faire la transition pour sortir du système de soins : Certains jeunes nous ont dit en rétroaction qu’ils ne savaient pas comment faire bouillir un oeuf lorsqu’ils ont quitté nos soins. Ce programme est très spécifiquement conçu pour donner toutes ces compétences de vie.

Les jeunes de 15 à 19 ans devront faire une demande pour accéder aux services et aux logements. Tous les jeunes admissibles aux services à l’enfance et à la famille pourront avoir accès aux programmes offerts à Nts’ äw Chua.

Des demandes de jeunes sont déjà à l'étude.

Avec des informations de Mike Rudyk