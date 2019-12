Grèves prévues dans les écoles : la pression monte pour le gouvernement Ford

Depuis une première entente conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le gouvernement provincial semble s’enliser dans les négociations avec les autres syndicats du secteur de l’éducation et notamment ceux qui représentent les enseignants du primaire et du secondaire.

Sam Hammond, président de la Fédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Les membres de la Fédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO) prévoient intensifier leur grève du zèle en passant à partir de mardi, tandis que le syndicat représentant les enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) compte faire une deuxième journée de grève complète mercredi dans certaines écoles si le gouvernement ne recule pas sur certaines de ses mesures en matière d’éducation.

Répercussions dans certaines écoles

Dans les écoles publiques anglophones, dont le personnel enseignant est membre de la FEEOFédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario , la seconde phase de la grève du zèle aura un impact sur les sorties scolaires, les collectes d'argent pour les activités scolaires (à l'exception des activités caritatives) et la distribution des mémos venant d'une école ou d'un conseil scolaire. Le personnel enseignant des écoles élémentaires ne remplira pas non plus les documents liés aux finances de leur conseil scolaire qui seraient demandés par un administrateur ou un superviseur.

Le président de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO), Harvey Bischof, en conférence de presse le 2 décembre pour annoncer le déclenchement de la première grève d'une journée (archives). Photo : Radio-Canada

Quant aux enseignants du secondaire (dans les écoles anglophones) et aux employés de soutien (dans les écoles francophones et anglophones) membres de la FEESOFédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario - tel que les bibliothécaires, les secrétaires d’école, les aides-enseignants, ou encore les éducateurs à la petite enfance - cette grève complète priverait de cours des milliers d'élèves de neuf conseils scolaires anglophones et la fermeture d'une quarantaine d'écoles de langue française.

Dans un communiqué partagé vendredi, la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) a annoncé la liste des écoles et services touchés dans certains conseils scolaires francophones.

Conseil scolaire de district catholique MonAvenir : École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel (Toronto)

École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Lalande

Garderie Mon Petit Jardin

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville

Conseil scolaire catholique MonAvenir, siège social (110 Drewry)

École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel

École élémentaire catholique Sainte-Madeleine

École secondaire catholique Saint-Frère-André

École élémentaire catholique du Sacré-Coeur (Toronto)

Point de Service Nord-Est

École secondaire catholique Père-Philippe-Lamarche

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-Grâce

École élémentaire catholique Georges-Étienne-Cartier

École élémentaire catholique du Bon-Berger

École élémentaire catholique Frère-André

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Huronie

École secondaire catholique Nouvelle-Alliance

École élémentaire catholique Sainte-Croix

École élémentaire catholique Saint-Louis

École élémentaire catholique Samuel-de-Champlain

École élémentaire catholique Marguerite-Bourgeois (Borden)

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Brantford)

École élémentaire catholique Sainte-Marie (Simcoe)

Conseil scolaire Viamonde : École élémentaire La Pinède

École secondaire Le Caron

École publique Saint-Joseph

École secondaire Roméo-Dallaire

École élémentaire Chantal-Benoit

École élémentaire La Source

École élémentaire Laure-Rièse

École élémentaire Jeanne-Lajoie

Académie Alexandre-Dumas

École élémentaire Micheline-Saint-Cyr

École élémentaire Charles-Sauriol

École élémentaire Mathieu-da-Costa

École élémentaire Félix-Leclerc

École secondaire Toronto-Ouest

École élémentaire Gabrielle-Roy

École secondaire Collège français

École élémentaire La Mosaïque

École élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau

Siège social

Conseil scolaire des écoles publiques de l’Est de l’Ontario : École secondaire publique Marc-Garneau (Trenton)

École élémentaire publique Cité-Jeunesse (Trenton)

La FEESOFédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario a également partagé la liste des neuf conseils scolaires anglophones qui seraient touchés par la grève : Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board, Grand Erie District School Board, Hastings and Prince Edward District School Board, Near North District School Board, Rainy River District School Board, Simcoe County District School Board, Simcoe Muskoka Catholic District School Board, Toronto District School Board, ainsi que le Trillium Lakelands District School Board.

Réponse du gouvernement

Dans une déclaration écrite, le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a lancé : Les dirigeants syndicaux devraient accepter une médiation privée sans aucune condition préalable, comme nous l'avons fait avec le SCFP, où une entente volontaire a été conclue pour garder les enfants dans les salles de classe .

La porte-parole du ministère, Alexandra Adamo, a déclaré que le gouvernement avait dit à son médiateur d'informer la FEESOFédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario que ses représentants sont toujours disponibles pour négocier. Ils ne nous ont pas proposé de date.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce Photo : Chaîne de Queen's Park

Le président de la FEESOFédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario , Harvey Bischof, a déclaré samedi que le syndicat n'avait pas été invité à revenir à la table de négociation.

Les enseignants catholiques de l'Ontario, quant à eux, seront en position de grève légale le 21 décembre. Ils n'ont pas encore annoncé de moyens de pression, mais le syndicat a déclaré que cela devrait être un autre signal d'alarme pour le gouvernement.