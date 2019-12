Jeux vidéo : 2K ouvre un studio montréalais qui travaillera sur le prochain BioShock

Cloud Chamber Montréal sera dirigé par Ken Schachter, fondateur du défunt studio montréalais Trapdoor, qui a notamment édité le jeu indépendant à succès FEZ en 2012.

Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de créer le premier studio 2K au Canada et [d'offrir] BioShock à son public passionné , a déclaré Ken Schachter par voie de communiqué.

2K Games a d’ailleurs expliqué que sa décision d’ouvrir un bureau à Montréal avait été facilitée par le Gouvernement du Québec et Montréal International.

L’entreprise n’a pas encore précisé combien d’emplois seront créés au sein de Cloud Chamber, qui cherche déjà à pourvoir près d’une vingtaine de postes, selon les informations sur son site web.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le logo du studio Cloud Chamber. Photo : 2K Games

Avec plus de 1200 personnes employées aux États-Unis, 2K Games est le dernier ténor de l’industrie à s’installer à Montréal, joignant les rangs d’Ubisoft, Electronic Arts, Gameloft, Eidos, Warner Bros. et le tout récent Jeux et divertissement Stadia. L’entreprise produit entre autres les séries Borderlands, Civilization, Mafia, XCOM et NBA.

La métropole est considérée comme étant le premier centre de production de jeux vidéo au monde et compte plus de 140 studios. L’industrie est d’ailleurs en pleine croissance au Québec : elle compte plus de 13 000 emplois et crée des retombées économiques qui s’approchent du milliard de dollars, ayant généré 827 M$ en 2017.

À plusieurs années du prochain BioShock

La dernière entrée de la série BioShock, BioShock Infinite, a vu le jour en 2013. Il faudra encore attendre plusieurs années avant de voir le prochain jeu de la série, si bien qu’il sera seulement offert sur les consoles de prochaine génération.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre Kelley Gilmore, directrice de la nouvelle branche californienne de Cloud Chamber, en entrevue avec le média spécialisé GamesRadar (Nouvelle fenêtre) . Son studio travaillera de concert avec Cloud Chamber Montréal dans la conception du jeu.

Cloud Chamber a de grands souliers à chausser avec le prochain BioShock, surtout parce que le réputé créateur de la série, Ken Levine, a quitté 2K Games après sa restructuration, en 2015. Il a ensuite fondé son propre studio, Ghost Story Games, où travaillent aujourd’hui plusieurs membres de l’équipe originale de BioShock.