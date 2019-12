Redoux : l’industrie du ski souhaite « une bonne tempête »

Si les amateurs de sports de glisse ont pu profiter des pistes tôt cette saison, les prévisions météorologiques des prochaines heures freinent la saison hâtive.

C'est certain que le redoux actuel nous a forcés à mettre nos systèmes d'enneigement mécanique sur pause. Le terrain actuel qui est offert seulement sur la neige naturelle pourrait être perdu. On pourrait perdre quelques pistes , confirme la responsable des communications pour le Mont Saint-Anne et Stoneham, Lisa-Marie Lacasse.

Un canon à neige Photo : Radio-Canada

La température s'élèvera à 5 degrés Celsius cette nuit pour atteindre 8 degrés mardi en journée. Des précipitations de pluie mêlées de neige sont également prévues mardi en mi-journée.

On ne souhaite pas mieux qu'une belle tempête pour nous permettre d'ouvrir plus de terrain et les sous-bois. Lisa-Marie Lacasse, responsable des communications du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham

Au Massif du Sud, le directeur de la station avoue être aux aguets. Après une première fin de semaine d’opération, Alain Contant n’est pas en mesure de dire si des pistes seront accessibles le week-end prochain.

Il faut faire comprendre aux visiteurs que c’est une question de sécurité , dit-il.

Bon début de saison

Alain Contant ne s’inquiète pas pour autant. Il analyse plutôt que même si les premières bordées de neige ont ravivé hâtivement l’espoir des adeptes de sports nordique, les conditions actuelles sont loin d’être marginales.

Historiquement, les fois qu'on a ouvert cette date-là je peux les compter sur les doigts d'une main , relate-t-il.

Des skieurs au Mont-Sainte-Anne Photo : Radio-Canada

Sur la rive nord, le Mont-Saint-Anne croit être en mesure d’offrir une quinzaine de pistes aux skieurs la fin de semaine prochaine. Une dizaine de pistes devraient être accessibles à Stoneham.

« On a connu une superbe fin de semaine au niveau de la production de neige étant donné que le mercure était assez bas », affirme Lisa-Marie Lacasse.

Ouverture maintenue pour l’Hôtel de Glace

La pluie des prochaines heures ne devrait pas affecter l’ouverture de l’Hôtel de glace. La direction de Valcartier assure que les voûtes de neige seront accessibles aux visiteurs le 2 janvier comme prévu.

Une conférence de presse est prévue mardi sur les avancées des travaux.