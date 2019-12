Snapchat Caméos : votre visage en vedette dans des vidéos humoristiques

Snapchat s’apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs et utilisatrices de placer leur visage dans de courtes vidéos préenregistrées qui pourront ensuite être partagées avec leurs contacts, selon ce que rapporte le site TechCrunch.

Le résultat ressemble à une version un peu moins convaincante (et plus inoffensive) des vidéos hypertruquées (deepfakes) qui fourmillent sur le web depuis quelque temps. La fonctionnalité offre une solution de rechange aux Bitmojis, sortes d’avatars personnalisés qui peuvent exprimer des émotions, à la différence que c’est le véritable visage de l’internaute qui apparaît à l’écran plutôt qu’un dessin animé.

Selon TechCrunch, une version bêta de Snapchat Caméos est accessible depuis peu en France. L’équipe de Snapchat a confirmé au site spécialisé que la fonctionnalité serait offerte pour tous les appareils iOS et Android à partir du 18 décembre prochain ailleurs dans le monde.

Comment ça fonctionne

Il suffit de prendre un égoportrait et de choisir le type de corps qui convient (masculin ou féminin). La personne choisit ensuite l'une des courtes vidéos fournies par Snapchat, qui insère son visage à la place de celui de l'acteur, de l'actrice ou de l'animal en vedette, créant une espèce de GIF personnalisé.

Pour l'instant, Snapchat a créé une banque de 150 courtes vidéos, et de nouvelles mises en scène seront mises en ligne chaque semaine. À titre d'exemple, vous pourrez vous voir en train de vous empiffrer de malbouffe, de conduire une décapotable ou encore de vous exhiber avec une montagne de billets verts.

La fonctionnalité Caméo sera intégrée au bouton Bitmoji, qui se trouve sur le clavier de messagerie de Snapchat. Les utilisateurs et utilisatrices pourront également activer la fonction Caméos pour plusieurs personnes afin de partager la vedette des vidéos en question avec d'autres personnes. Il sera aussi possible d'effectuer des recherches par catégorie ou par mot clé afin de trouver la vidéo qui convient le plus au contexte souhaité.

Snapchat, qui a été créé en 2011, demeure l'une des applications les plus populaires avec 210 millions de comptes actifs quotidiennement.