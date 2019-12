Un meilleur accès aux médecins spécialistes à La Pocatière

La ministre responsable de la région, Marie-Eve Proulx, a annoncé lundi matin qu'une nouvelle entente de collaboration a été conclue en ce sens entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Des pneumologues et des radiologistes affiliés au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches se déplaceront dorénavant à La Pocatière pour offrir des consultations aux patients de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx Photo : Radio-Canada / François Gagnon

En urologie, les patients du Bas-Saint-Laurent pourront pour leur part être dirigés vers l'hôpital de Montmagny pour une consultation, mais un urologue supplémentaire sera cependant embauché à La Pocatière.

L'accès aux services en orthopédie sera également amélioré à l'hôpital de La Pocatière, afin de répondre à 75 % des besoins ambulatoires de l'établissement. Pour ce faire, des spécialistes de Rivière-du-Loup seront appelés à se déplacer vers l'ouest du territoire.

Selon la ministre Proulx, les médecins spécialistes ne recevront pas de prime pour donner des services à La Pocatière et participent au dépannage volontairement.

L'entente conclue entre les deux établissements a une durée de 12 mois et pourra être renouvelée au besoin.

D'après les informations d'Édith Drouin