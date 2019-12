Desjardins ferme ses centres de services de Murdochville et de Madeleine

La Caisse Desjardins Mer et montagnes fermera ses centres de services qui ont pignon sur rue à Murdochville et à Madeleine le 13 mars prochain. Par contre, des guichets automatiques seront installés dans des bâtiments appartenant aux municipalités. De plus, les employés actuels demeureront en poste pour un temps indéterminé afin de faciliter la transition.