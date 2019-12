Canopy Growth nomme David Klein comme nouveau chef de la direction

L'entreprise de cannabis a annoncé que David Klein, directeur financier du plus grand actionnaire de Canopy, remplacera Mark Zekulin à compter du 14 janvier 2020.

M. Klein préside le conseil d'administration de Canopy, qui désignera un successeur à ce poste lorsque le nouveau chef de la direction entrera en fonction.

M. Zekulin est un employé fondateur de Canopy et a occupé plusieurs fonctions, dont ceux de président, puis président et co-chef de la direction, et enfin chef de la direction, après que le cofondateur Bruce Linton eut été contraint de quitter son poste plus tôt cette année.

Le départ de M. Linton est survenu après que Constellation eut affirmé, en juin, qu'elle n'était pas satisfaite des résultats financiers de l'entreprise.

M. Zekulin devrait quitter ses fonctions de chef de la direction et son siège au conseil d'administration le 20 décembre.