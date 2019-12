Golden Globes : Netflix en tête avec Marriage Story et The Irishman

Le film Récit d’un mariage (Marriage Story), produit par Netflix, est arrivé lundi en tête des nominations aux Golden Globes, qui ouvrent la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood, avec des sélections dans six catégories au total, dont celle du meilleur film dramatique.

Ce film suit le divorce tumultueux entre une comédienne interprétée par Scarlett Johansson et son metteur en scène de mari, joué par Adam Driver, également tous deux en lice dans la catégorie meilleur acteur et actrice. Le réalisateur Noah Baumbach a été moins chanceux.

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain : ils sont un indicateur majeur des films et acteurs et actrices ayant de bonnes chances d'obtenir la célèbre statuette dorée des Oscars.

Parmi les autres favoris figurent le dernier Quentin Tarantino, Il était une fois... à Hollywood, ainsi que The Irishman, thriller historique politico-mafieux de Martin Scorsese, également produit par Netflix,, en lice chacun dans cinq catégories.

Si le réalisateur Martin Scorsese a été sélectionné, de même que les comédiens Al Pacino et Joe Pesci qui vont s'affronter pour le meilleur second rôle, l'acteur principal du film long de trois heure et demie, Robert De Niro, repart bredouille.

Le film Les deux Papes, là encore produit par la plateforme de vidéo à la demande Netflix, obtient quatre nominations, de même que le très remarqué Joker, en lice dans les catégories du meilleur film dramatique, meilleur acteur avec Joaquin Phoenix, meilleur réalisateur avec Todd Phillips et meilleure musique originale.

Les prix de la 77e cérémonie des Golden Globes seront remis le 5 janvier 2020 à Los Angeles, deux jours avant la clôture des votes pour les nominations aux Oscars.