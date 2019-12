Du café pour La Tribune

Le café La Tribune est disponible à compter de lundi.

On a réalisé ce que ces deux entreprises sherbrookoises centenaires avaient en commun et à quel point le café et le journal du matin ça va de pair pour la majorité des gens , a expliqué la journaliste du quotidien, Sonia Bolduc.

Une partie du montant des ventes sera versée à la Coopérative de solidarité La Tribune.

Cette forme de collaboration est un premier pas vers d’autres initiatives.

On veut multiplier les initiatives pour amasser des sous pour aider au fonctionnement de la coopérative, mais aussi pour mettre en valeur des produits et des gens de la communauté. On veut retrouver et améliorer notre place dans la communauté. C’est notre nouvelle vision avec la coopérative , a renchéri Mme Bolduc.

Une étape de plus

Lundi, en fin d’après-midi, les employés de La Tribune seront réunis pour tenir l’Assemblée générale d’organisation de la Coopérative.