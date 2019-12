Transport scolaire annulé dans certaines régions du Nord-Est

Les autobus ne circulent pas ce matin de Kirkland Lake à Temagami ainsi qu'à Iroquois Falls et Ramore. Les écoles demeurent ouvertes sauf à Elk Lake, Kerns et Temagami.

Les autobus ne circuleront pas non plus à Cochrane et Timmins, ni à Foleyet et Gogama.

Des annulations de transports scolaires sont également en vigueur à l'est de Sudbury, incluant :