Les occupants du campement près de Bayview pourraient quitter l'endroit

La CCNCommission de la capitale nationale les somme de quitter les lieux d’ici lundi et évoque la possibilité de faire appel aux policiers pour faire respecter l'avis. Au moment d'écrire ses lignes, aucun policier ou constable de la CCN n'était sur place.

Le rassemblement de soutien aux occupants a débuté vers 7 h.

Des pancartes en soutien aux occupants du campement. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Parmi les militants, Marie Roy, infirmière au centre communautaire Somerset, voit bon nombre de ces résidents chaque jour dans le centre. Elle déplore le fait que la CCN les contraigne à renoncer à leur communauté.

Je trouve ça terrible qu'on essaie d'effacer ces gens-là de la ville. On leur donne des promesses qui ne sont pas un plan à long terme. On essaie de les enlever de leur communauté. Pour certaines personnes, cela fait 20 ans qu'elles vivent dans cette communauté. On leur donne des solutions juste pour pouvoir les faire taire , a-t-elle critiqué.

La Ville d'Ottawa a offert des chambres de motel du côté de Vanier, une solution qui selon les militants couperaient les occupants de leur communauté et du centre communautaire Somerset.

Ces gens-là viennent chaque jour, on les spotte avec leur santé. On a des douches. On leur offre de la nourriture. Donc vraiment, les offrir de les envoyer à Vanier, ça ne tient pas debout , a déploré Mme Roy.

On verse des millions de dollars contre la santé mentale contre les addictions, mais vraiment là le problème c'est le logement Marie Roy, infirmière

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un campement près de la station Bayview à Ottawa. (archives) Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Bien que le mot d'ordre était de résister, les occupants du campement pourraient accepter l'offre de relocalisation, et ce d'autant plus que le froid arrive à grands pas dans la capitale nationale. Il ne déjà reste plus rien d'un plus rien d'un plus petit campement à proximité.

Un des occupants, Chris Thompson, envisage de chercher un autre endroit où il pourra rester.

La CCNCommission de la capitale nationale avait indiqué dimanche que les autorités craignaient pour la sécurité des occupants de l’endroit, puisque le terrain est difficile d’accès pour les premiers répondants et que certaines tentes sont chauffées par des systèmes au propane.

Avec les informations de Geneviève Normand et Boris Proulx

Plus de détails à venir