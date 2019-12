Un homme retrouvé mort dans un immeuble industriel de Pointe-Claire

Vers 18 h, les agents du Service de police de la Ville de Montréal ont reçu un appel pour porter assistance aux pompiers du Service des incendies de Montréal concernant un début d’incendie dans les installations de l’entreprise Leesta, situées sur l’avenue du Plateau, à l’angle de la rue Alston.

Les pompiers ont fait la découverte du corps de l’homme qui portait des marques de brûlures. Son décès a été constaté sur place. Il s’agirait d’un employé de la compagnie.

L’incendie s’est déclaré après les heures d’ouverture alors que tous les employés avaient quitté les lieux.

Le brasier a rapidement été maîtrisé et a fait peu de dommages.

Les enquêteurs en incendie criminel et en identité judiciaire sont sur place pour déterminer la raison de l’incendie et la cause du décès de l’individu.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a été avisée et elle mènera aussi une enquête.