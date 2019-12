Un joggeur filme une avalanche qui fonce sur lui

C'est en se retournant qu'il a compris qu'il s'agissait d'une avalanche.

« J'ai regardé par-dessus mon épaule, j’ai entendu quelque chose et il y avait une avalanche qui se dirigeait vers moi », raconte-t-il.

Le joggeur venait de sortir sa caméra pour filmer les paysages durant sa course lorsque l'avalanche s'est déclarée.

« J'avais l’impression qu’il n’y avait aucun moyen que cette avalanche puisse m'atteindre parce qu'elle devait descendre le flanc de la montagne jusqu'au lac de l’autre côté, à environ 100 mètres de moi. Mais comme elle se rapprochait de plus en plus, je me suis dit : "oh, je ferais mieux de courir!". »

Il a réussi à filmer l'avalanche

Tout en courant, Bryon Howard a retourné la caméra pour capter ce qui se passait derrière lui. Les images saisies le montrent courant, avant d'être enveloppé par un nuage de neige.

Bryon Howard finit par distancer le brouillard de neige derrière lui et reprend son souffle, impressionné par ce qu'il vient de vivre.

« Wow, ça cétait fou, incroyable! », l'entend-on commenter.

S’il fréquente régulièrement les paysages montagneux, Bryon Howard qui habite Calgary dit n'avoir jamais vécu une telle expérience.

« J’ai une tout autre compréhension maintenant de la rapidité avec laquelle ça peut nous atteindre, de façon tout à fait inattendue », dit-il, ajoutant qu’il entend continuer d'être prudent à l'avenir.

Bryon Howard a signalé l’incident à Avalanche Canada.

Avec les informations de Sarah Rieger