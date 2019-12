Les succès de Kim Boutin inspirent à Sherbrooke

Depuis le début de la saison, l’athlète de 24 ans a remporté huit médailles en autant de courses, dont six fois l’or et un record du monde.

Ce dimanche encore, la patineuse sherbrookoise Kim Boutin a ajouté deux nouvelles médailles à son palmarès déjà bien garni cette année.

Le père de Kim Boutin affirme être le plus grand admirateur du travail accompli par sa fille en patinage de vitesse. Photo : Radio-Canada

Le père de Kim, Pierre Boutin, ne cache pas son admiration sans bornes pour sa fille qu’il a vue évoluer dans ce sport depuis ses tous débuts.

C’est plaisant de voir que les efforts et la persévérance, ça finit par payer. Je suis très encouragé de voir qu’elle s’est mis un défi et je pense qu’elle va l’atteindre. Pierre Boutin, père de Kim

Un modèle pour les jeunes patineurs

La carrière de l’athlète de 24 ans fait rêver les jeunes patineurs de vitesse de Sherbrooke. Le fait de voir cette athlète se démarquer à l’international leur donne espoir qu’un jour, ils pourraient aussi monter sur le podium.

C’est le fun de voir quelqu’un qui patinait ici avant se rendre aux Olympiques. Sébastian, patineur de vitesse de 16 ans

Certains se souviennent d’ailleurs encore du moment où elle a transmis ses connaissances en matière de patinage lors de passage à la patinoire de Sherbooke.

Xavier, un patineur de vitesse de 16 ans de Sherbrooke, est inspiré par la carrière de Kim Boutin. Photo : Radio-Canada

Elle nous a coachés il y a deux ou trois ans, je pense et elle m’avait donné des conseils et j’en suis très reconnaissant aujourd’hui, explique Xavier, 16 ans. Je veux essayer de me rendre le plus loin possible et en la voyant performer ça me pousse à me dépasser.

Grâce à Kim Boutin, même les plus jeunes athlètes qui commencent à peine à chausser leurs patins rêvent déjà de se rendre jusqu’aux Jeux olympiques, d’ici une décennie.

D’après le reportage de John Naïs