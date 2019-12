Demande d'enquête sur le suicide d'un Autochtone sous la tutelle du gouvernement

Selon Pamela Freeman, le fait que son petit-fils Devon soit mort en octobre 2017 à quelques mètres de son foyer collectif et que sa mort n'a pas été découverte avant des mois, mérite d’être redressée par une enquête.

La grand-mère de la victime et des membres de la Première nation du sud de l'Ontario, où l'adolescent est né, disent qu'un manque de communication a entraîné une mort particulièrement horrible pour l'adolescent.

Selon une plainte officielle déposée auprès du coroner superviseur régional de Hamilton, le jeune homme de 16 ans a été vu vivant pour la dernière fois en octobre 2017 près du foyer collectif de Flamborough où il avait passé la majeure partie de l'année.

Sept mois plus tard, en avril 2018, son corps a été retrouvé dans une zone boisée à environ 35 mètres de la maison.

Manque de communication d'informations essentielles

La lettre de Pamela Freeman et de la Première nation des Chippewas de Georgina Island demandant la tenue d'une enquête publique souligne la longue histoire de lutte en santé mentale et d'idéation suicidaire de Devon, qui remonte à la mort subite de sa mère quand il avait six ans.

La lettre soutient qu'un manque d'information sur ses antécédents en matière de santé mentale a entaché la façon dont la police de Hamilton a réagi à sa disparition, le qualifiant à plusieurs reprises de fugueur plutôt que d'adolescent à risque d'automutilation.

Il est important que toute son histoire soit étudiée et racontée au public, dans son intégralité et en détail, par l'entremise du véhicule d’une enquête , peut-on lire dans la lettre. Il est d’intérêt public d’exposer ces nombreuses lacunes et nombreux problèmes systémiques d’un système de protection de l'enfance qui a finalement laissé tomber Devon, qui a contribué à sa mort, et qui met d'autres enfants dans des circonstances similaires en danger - surtout si ces enfants partagent l'héritage indigène de Devon.

La lettre révèle que la grand-mère de Devon n'a appris sa disparition que trois semaines après sa dernière visite, ajoutant qu'elle avait été avisée par la police plutôt que par le personnel du foyer collectif.

Elle n'a été informée de sa tentative de suicide antérieure qu'après la découverte de son corps dans une zone boisée de la propriété du foyer collectif par un autre résident du foyer qui courrait après une balle dans les bois.

Les preuves ont montré que son corps avait été exposé aux éléments, ce qui suggère qu'il était là depuis qu'il a été porté disparu pour la première fois.