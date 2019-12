En conférence de presse, le porte-parole du parti en matière de finances, Pierre Poilievre, a déclaré dimanche qu'il souhaite que le gouvernement libéral présente cette mise à jour avant le congé des Fêtes. Selon lui, celle-ci devrait comprendre des réductions fiscales pour les entreprises, un plan pour supprimer la paperasserie inutile et un autre pour éliminer le déficit au cours des prochaines années.

Le député de Carleton n'a pas manqué de rappeler que Statistique Canada avait annoncé vendredi la perte de 71 000 emplois en novembre, la plus importante baisse depuis la crise financière d'il y a une dizaine d'années.

Le taux de chômage aux États-Unis est le plus bas depuis 50 ans.

Il a aussi indiqué que le Canada était à la traîne des autres pays du G8 dans plusieurs secteurs.

Les libéraux ont promis au cours de la récente campagne électorale de réduire le déficit à 21 milliards de dollars d'ici la quatrième année de leur mandat alors que les conservateurs se sont engagés à présenter des surplus de 667 millions de dollars en 2024-2025.

M. Poilievre souligne que le gouvernement a eu assez de temps pour préparer une mise à jour économique depuis sa réélection en octobre.

Les nuages planent sur notre économie depuis un long moment. Alors si le gouvernement dit ne pas être prêt pour le temps trouble qui se présente à l'horizon, cela en dit long sur son habileté à diriger. Pierre Poilievre, porte-parole du Parti conservateur en matière de finances

Le ministre Morneau dit que le gouvernement entend plutôt réduire les baisses fiscales promises à la classe moyenne. L'économie est résiliente, a-t-il mentionné.

Même si on doit demeurer vigilant pour affronter tous risques potentiels à notre économie, le Canada compte sur un secteur financier stable et résilient qui soutient notre économie en croissance. Cette croissance se poursuivra puisque nous collaborons avec nos partenaires de partout au pays pour relever les défis immédiats et à long terme, dont ceux du secteur des ressources , a déclaré M. Morneau.

Les néo-démocrates veulent que M. Morneau ajuste son plan afin que les réductions fiscales envisagées ne profitent qu'à ceux dont les revenus ne dépassent pas 90 000 $ par année.

Ainsi, estime le parti dirigé par Jagmeet Singh, cela permettrait de diminuer le coût des réductions de 1,6 milliard de dollars. Ce montant pourrait être utilisé pour instaurer un régime d'assurance dentaire.