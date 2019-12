Artistes, artisans et agrotransformateurs au Marché de Noël de Lorrainville

L’événement anciennement connu sous le nom de Salon des artistes et artisans a été repris en main par le comité événementiel de Lorrainville et quelques bénévoles.

62 exposants ont pris part à l'événement en fin de semaine.

Dimanche midi, le Centre Richelieu de Lorrainville est plein à craquer, d’exposants et de visiteurs.

Devant l’essoufflement des organisateurs du Salon des artistes et artisans, le Comité événementiel de Lorrainville a vu l’opportunité de reprendre l’événement qui avait lieu depuis 11 ans.

C’est une demande des visiteurs et des gens. Ils veulent venir se procurer des cadeaux régionaux , explique Simon Gélinas, membre du comité événementiel.

Pour la première fois, les agrotransformateurs et les cuisiniers ont eu l’opportunité d’exposer et de vendre leurs produits culinaires.

On sent vraiment un bel intérêt de la part des visiteurs. Ils viennent acheter des repas et des choix de menus pour le temps des Fêtes. Des tourtières, des brioches , constate Simon Gélinas.

Nadia Lachance, copropriétaire du restaurant Chez le lièvre à Laverlcohère participe au Marché de Noël de Lorrainville. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Faire le plein de nourritures pour Noël

Nadia Lachance est copropriétaire du restaurant Chez le lièvre à Laverlcohère. Elle a préparé des produits spécialement pour le temps des Fêtes.

Ça se passe super bien. Les gens répondent bien, ils sont de bonne humeur. Ils essaient (nos produits). On vend bien et c’est très agréable , se réjouit-elle.

Le propriétaire de l’entreprise Extrem’ Boreal, Bernard Flébus, affirme qu’il s’agit d’une belle vitrine pour son entreprise lancée cette année.

Je pense que ça va amener une nouvelle clientèle en plus et donner un nouveau souffle au marché. Les gens savent qu’en venant ici ils vont pouvoir acheter des cadeaux qui durent et de la bouffe. C’est une super idée , croit-il.

Des centaines de personnes ont pris part au premier Marché de Noël de Lorrainville.