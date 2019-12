Inconduite sexuelle des médecins : une ligne confidentielle en Nouvelle-Écosse

En composant le 902-406-8401, les patients auront un accès direct à du personnel répondre à leurs besoins physiques et psychologiques.

Il ne s’agit pas du même numéro que les patients composent pour des questions d’ordre général, par exemple reliées à leur médication ou leurs ordonnances. On espère de cette façon rendre le processus moins intimidant et plus accessible.

La Nouvelle-Écosse est aux prises avec une pénurie de médecins. Un récent examen indépendant des plaintes de nature sexuelle contre les médecins de la province montre que des patients hésitent à se plaindre, parce qu’ils craignent de perdre leur médecin de famille et de ne pas en trouver un autre.

Le Dr Gus Grant, registraire et chef de la direction du Collège des médecins et des chirurgiens de la Nouvelle-Écosse, précise qu’une personne qui compose ce numéro pourra recevoir de l’information et des conseils, et n’a pas l’obligation de déposer une plainte formelle si elle ne désire pas le faire.

Le Collège a reçu une douzaine de plaintes d'abus sexuels par des médecins l’an dernier, trois fois plus qu’en 2016.

La création de cette ligne téléphonique directe était l’une des recommandations formulées en juillet dans un rapport indépendant qui examinait la façon dont le Collège répondait aux plaintes de nature sexuelle.