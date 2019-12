Le Club de ski et raquette de Hearst donne le coup d'envoi des activités d'hiver

Des amateurs de ski de fond et de raquette ont participé dimanche à l’ouverture officielle de la saison au Club de ski et raquette de Hearst.

Plusieurs ont payé leur abonnement avant d’aller faire une randonnée dans les sentiers du club.

Une famille se prépare à faire du ski au club de Hearst. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

C'est la deuxième saison que la famille Gauthier-Vachon prend un abonnement au club.

La petite Alexane Vachon a hâte de faire du ski pour la première fois de l'année. C'est beau, quand ça fait pas longtemps qu'il est tombé de la neige, les arbres - je trouve ça beau.

On aime passer du temps en famille dans la nature, c'est relaxant. On a la chance de voir des petits animaux des fois! , renchérit sa mère Amélie Gauthier-Vachon.

Une sortie de famille au club de Hearst pour les Gauthier-Vachon. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La location de skis et de raquettes était gratuite pour la journée.

Depuis quelques années, le Club de ski et raquette de Hearst aménage aussi des sentiers de raquette.

Nicole Caouette, par exemple, va pouvoir en profiter pleinement cette année maintenant qu'elle est à la retraite et compte venir au club un bon minimum d'une fois par semaine .

Depuis que le club de Hearst aménage aussi des sentiers de raquette, les adeptes se multiplient - c'est le cas de Nicole Caouette et ses amis. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Elle est venue aujourd'hui avec des amis car c'est toujours plus plaisant .

Entre janvier et mars, le club organisera aussi des randonnées, des courses non compétitives et des soirées raquette et ski avec souper.

Avec les informations de Francis Bouchard