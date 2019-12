Le Parlement jeunesse fransaskois vu par les jeunes

Gabrielle Klyne et Ellyan Akl font partie de la trentaine de jeunes qui se sont rassemblées à l’Assemblée législative de Regina pour le 24e Parlement jeunesse fransaskois.

Elles ont travaillé en collaboration avec la Fureteuse fransaskoise, Nicole Lavergne Smith.

Les deux journalistes en herbe ont recueilli ces impressions des participants:

Le Parlement jeunesse c’était ma première expérience à vivre les politiques canadiennes. Pour moi c’est une ouverture dans le monde, une ouverture pour exprimer mes opinions a des politiciens et ça m’aide à me centrer dans les politiques saskatchewanaises.

C’est la capacité de tous ces francophones, de presque le même âge, à se rassembler ensemble et de s’amuser et parler en français ensemble.

C’est une belle occasion de participer à un parlement avec plein d’élèves différents des différentes communautés fransaskoises. On apprend beaucoup, mais on s’amuse et on fait des blagues. C’est vraiment une bonne expérience positive.

Gabrielle Muzychka