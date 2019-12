Céline Dion en concert à Toronto ce soir dans le cadre sa tournée Courage

Courage est son premier album anglophone en six ans, et son tout premier opus sans son mari et gérant René Angélil.

De cet album et ce qu’il signifie, la star a dit à CBC : Lorsque quelque chose de mal t’arrive dans la vie, tu dois trouver un moyen d’aller au-delà de ces obstacles. Tu dois trouver ta force intérieure pour dire “ça fait partie de la vie”, ce n’est pas quelque chose que tu as choisi, la vie te l’impose, mais c’est à toi d’aller au-delà de ces obstacles .

La tournée Courage, qui a commencé le 18 septembre à Québec, et doit s'arrêter dans plus de 50 villes, dont Montréal, Toronto, Chicago, Boston, Miami, Dallas, Philadelphie, New York, Los Angeles, et San Francisco. Des dates sont également prévues pour Vancouver, Edmonton, Saskatoon et Winnipeg en avril 2020.

Cinq albums en tête du classement Billboard 200

Alors que l’album a démarré en trombe en tête du classement Billboard 200 jusqu’à la semaine dernière, celui-ci a récemment fait un plongeon record en tombant à la 111e position.

C'est la cinquième fois qu'un disque de Céline Dion domine le Billboard 200, après Falling Into You en 1996, Let's Talk About Love en 1998, All the Way... A Decade of Song en 1999 et en 2000, et A New Day Has Come en 2002.

La chanteuse québécoise est seulement la 13e artiste, et la 4e femme, à avoir figuré au sommet du classement dans trois décennies différentes.