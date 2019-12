Fouki, 2Frères, Les Soeurs Boulay et bien d'autres cet hiver à la salle Jean-Marc-Dion

Le premier spectacle de la saison sera celui du rappeur montréalais Fouki le 31 janvier. Le groupe innu Maten sera aussi sur scène au mois de février.

Plus tard dans la saison, les Septiliens auront la chance d’assister aux spectacles de 2Frères, de Matt Holubowski, des Hay Babies ou des sœurs Boulay.

Les soeurs Boulay pour La mort des étoiles, leur troisième album (2019). Photo : Caraz

Émilie Lavoie, qui est coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement à la salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles considère que la nouvelle programmation permettra de présenter au public certains artistes plus nichés.

Cette année, en plus de la qualité de l’offre artistique, on a vraiment porté une attention particulière à nos artistes un peu plus de niche, comme Les Louanges ou Joe Bel. Des artistes un peu moins connus, mais qu’on a l’intention de mettre beaucoup de l’avant , explique-t-elle.

Les Louanges Photo : Radio-Canada

La salle de spectacle de Sept-Îles ne veut pas non plus oublier son jeune public.

On a développé grandement la proposition faite aux familles. Les spectacles pour les tout-petits avec soit les grands-parents ou les parents, ce sont de belles sorties qu’on a à proposer , dit Émilie Lavoie.

Écouter l'entrevue de la directrice générale et artistique de la salle, Chantale Bouchard, à l’émission Bonjour la Côte

L'humoriste Julien Lacroix sur scène Photo : Michel Grenier

Les amateurs d’humour pourront notamment rire aux blagues de Mario Jean, de Julien Lacroix, de Mike Ward ou des étudiants de l’École nationale de l’humour.