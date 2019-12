Louis-José Houde deviendra-t-il le premier humoriste à remporter l'Olivier de l'année pour une quatrième fois? Réponse dimanche en fin de soirée, puisque le public peut voter en ligne jusqu'à 21 h 30.

Parmi les autres artistes en lice pour décrocher ce prestigieux prix se trouvent Mike Ward (déjà lauréat en 2016), Mariana Mazza (lauréate en 2017) ainsi qu'Alexandre Barrette, Mehdi Bousaidan, Katherine Levac et Julien Lacroix, qui s'est récemment lancé sur scène en solo.

Comme l'an dernier, l'animation de la soirée a été confiée au duo très complice formé de Philippe Laprise et Pierre Hébert. Les deux animateurs ont d'ailleurs obtenu un prix Gémeaux pour leur brio lorsqu'ils ont animé le gala 2018.

Autre prix convoité, celui de la découverte de l'année sera remis à l'un de ces jeunes talents : Sam Breton, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Christine Morency, Guillaume Pineault ou Arnaud Soly.

Alex Perron (Alex, ton coach de vie amoureuse – La conférence), Mehdi Bousaidan (Demain), Guillaume Wagner (Du cœur au ventre), Simon Gouache (Gouache par Simon Gouache), Patrick Groulx (GROULX), Mike Ward (Noir) et Les Grandes Crues (Su'l gros vin) se disputeront le prix du spectacle d'humour de l'année.

L'humoriste Lise Dion est finaliste dans la catégorie Spectacle d’humour/Meilleur vendeur de l’année pour Chu rendue là.

Elle est en compétition aux côtés de P-A Méthot (Faire le beau), Mariana Mazza (Femme ta gueule), François Bellefeuille (Le plus fort au monde) et Louis-José Houde (Préfère novembre).

Selon Louise Richer, qui dirige l'École nationale de l'humour depuis plus de 30 ans, la liste des nominations montre que l'humour [québécois] est en santé par sa diversité , avec une présence accrue de femmes et de personnes issues des minorités visibles.

Pour elle, cette cuvée 2019 signe également l'avènement des jeunes humoristes, plusieurs de ces personnes ayant émergé grâce au web. Cela témoigne de l'effervescence et de la vitalité de l'industrie de l'humour, dit-elle.

Les principales nominations au Gala Les Olivier 2019

Olivier de l’année

Alexandre Barrette

Mehdi Bousaidan

Louis-José Houde

Julien Lacroix

Katherine Levac

Mariana Mazza

Mike Ward

Découverte de l’année

Sam Breton

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Christine Morency

Guillaume Pineault

Arnaud Soly

Spectacle d’humour de l’année

Alex, ton coach de vie amoureuse – La conférence (Alex Perron)

Demain (Mehdi Bousaidan)

Du cœur au ventre (Guillaume Wagner)

Gouache par Simon Gouache (Simon Gouache)

Groulx (Patrick Groulx)

Noir (Mike Ward)

Su'l gros vin (Les Grandes Crues)

Spectacle d’humour/Meilleur vendeur de l’année

Chu rendue là (Lise Dion)

Faire le beau (P-A Méthot)

Femme ta gueule (Mariana Mazza)

Le plus fort au monde (François Bellefeuille)

Préfère novembre (Louis-José Houde)

Auteur de l’année/Spectacle d’humour

François Avard, Pierre Fiola, Patrick Groulx et Julien Tapp (Groulx)

Antoine Desjardins, Ève Côté et Marie-Lyne Joncas (Su’l gros vin)

Virginie Fortin et Philippe Cigna (Du bruit dans le cosmos)

Guillaume Wagner (Du cœur au ventre)

Mike Ward (Noir)

Numéro d’humour de l’année

Ex-vétérinaire (François Bellefeuille)

Martin et Mawambo (Fabien Cloutier)

Mes ex (Rosalie Vaillancourt)

Le numéro d'ouverture des Denis Drolet dans leur carte blanche (Les Denis Drolet)

Le numéro d'ouverture du Gala Les Olivier 2018 (Laurent Paquin)

Metteur ou metteuse en scène de l’année

Mehdi Bousaidan et Gabriel Poirier-Galarneau (Demain)

Danielle Fichaud (Su'l gros vin)

Daniel Grenier (J'adore)

Marie-Christine Lachance (Gouache par Simon Gouache)

Alex Perron et Pierre Bernard (Alex, ton coach de vie amoureuse – La conférence)

Capsule ou sketch web humoristique de l’année

L'accident de Julien (Julien Lacroix)

Amateur (Jo Cormier)

L'ami lourd (Matthieu Pepper et Pierre-Yves Roy-Desmarais)

Compilation de chansons avec des noms de voiture (Arnaud Soly et Étienne Dano)

Did you? (Marie-Lyne Joncas et Sacha Bourque)

Texte de l'année/Série télé ou web humoristique de l'année

Bébéatrice

Discussions avec mes parents

Mouvement Deluxe

On parle de sexe

Les Prodiges, saison 2

Texte de l'année/Capsule ou sketch télé/web humoristique de l'année

L'accident de Julien (Julien Lacroix)

L'ami lourd (Matthieu Pepper et Pierre-Yves Roy-Desmarais)

Caresse Dubois – Appropriation culturelle (Like-moi!) (Marc Brunet)

Did you? (Émilie Ricard-Harvey, Marie-Lyne Joncas et Sacha Bourque)

Guyves reçoit (Caroline Lemieux et Olivier Benoît)

Série web humoristique de l'année

L'ascenseur, saison 2

Le killing

Mouvement Deluxe

On parle de sexe

Les Prodiges, saison 2

Comédie télé de l'année

Comédie sur mesure, saison 2

Like-moi!, saison 4

Mets-y le paquet, saison 2

Roast battle le grand duel

Le vrai gala de...

Série télé humoristique de l'année

Boomerang, saison 4

En tout cas, saison 2

Lâcher prise, saison 3

Max et Livia, saison 2

Trop, saison 2

Capsule ou sketch radio humoristique de l'année

Allô Bobo – L'andropause (Jean-Sébastien Girard – La soirée est [encore] jeune)

Le bêtisier des médias (Olivier Niquet – La soirée est [encore] jeune)

Le billet de Catherine Éthier (Catherine Éthier – Gravel le matin)

Forrest Gump (Maude Landry – La soirée est [encore] jeune)

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques déclare son amour à Louise DesChâtelets (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques – La soirée est [encore] jeune)

Podcast [balado] humoristique de l'année

3 bières (Yannick Belzil, Gabrielle Caron et Pierre-Luc Racine)

Mike Ward sous écoute (Mike Ward)

Pars-moé pas (Félix Turcotte et Catherine Éthier)

Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne (Charles Beauchesne)

What's up podcast (Jerr Allain)