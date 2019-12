Course contre la montre pour installer des estacades à Beauceville avant le gel

Les travaux en prévision de l’installation des estacades à Beauceville débutent lundi en aval et en amont des Rapides-du-Diable, mais le maire craint que la rivière Chaudière ne gèle avant de pouvoir compléter la pose du dispositif.

Les travaux se feront en trois étapes : le forage, l’ancrage et la pose des estacades. Seul le forage sera entamé lundi par l’entreprise Perforoc, située à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.

Nous on pensait que le forage et l’ancrage se feraient en même temps , déplore le maire de Beauceville, François Veilleux.

Brian Morse, qui est mandaté par le ministère de la Sécurité publique pour superviser toute la mise en place du dispositif, n’aurait pas informé l’entreprise Perforoc de la profondeur requise pour procéder à l’ancrage, selon M. Veilleux.

Il a un peu trop de projets dans son assiette, on passe en dernier , affirme le maire.

Une course contre la montre

Avoir su, on aurait embauché notre propre firme et on aurait fait nos propres études pour que les étapes soient entreprises rapidement , dit-il.

Les estacades permettent de diminuer les risques d’inondations en réduisant le débit de l'eau.

Elles forcent la formation d’un embâcle en amont de la rivière plutôt qu’à proximité du centre-ville.

Elles sont formées à l’aide de câbles synthétiques, garnis de sapins ancrés de chaque côté de la rivière.

Toutefois, pour être effectives, les estacades doivent être mises en place en eau libre, avant que la glace ne soit formée.

On doit faire vite, mais comme c’est parti là, on va procéder à l’installation en janvier , déplore François Veilleux.

Les câbles synthétiques, commandés d'Europe, seront acheminés vers le Québec lundi. Selon le maire, ils devraient arriver à bon port la fin de semaine prochaine.

On ne peut pas procéder à l’installation tant et aussi longtemps que l’ancrage n’est pas fait , dit-il.

Notre-Dame-des-Pins sur ses gardes

La municipalité de Notre-Dame-des-Pins, située à une dizaine de kilomètres de Beauceville, est pour sa part inquiète des conséquences de l’installation d’une estacade en amont des Rapides-du-Diable sur sa communauté.

Nous savons que les travaux commencent lundi. Nous ne sommes pas contre, mais nous voulons des garanties que cela ne nous impactera pas directement , affirme la mairesse Lyne Bourque.

Elle dit avoir reçu, la semaine dernière, des documents acheminés par Brian Morse qui expliquent l’impact du dispositif sur les environs.

Nous allons prendre le temps de les étudier et nous allons nous prononcer après , affirme-t-elle.

Brian Morse n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

À Beauceville, les inondations du printemps 2019, qualifiées d'historiques, ont endommagé environ 300 bâtiments.