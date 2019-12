Le stationnement au centre-ville de Canmore sera payant à partir de l’été 2020

Le conseil municipal espère ainsi réduire la congestion tout en finançant son service de transport en commun.

À partir de l’été 2020 le stationnement au centre-ville coûtera entre 1$ et 1,50$ l’heure dépendamment du moment de l’année. Le stationnement sera plus cher en haute saison touristique. Le montant maximum a été fixé à 6 dollars par jour et sera applicable les jours de semaine.

Les résidents, eux, pourront demander un permis de stationnement.

Le maire de Canmore John Borrowman reconnaît que la décision est controversée, mais demande aux résidents de donner une chance au projet.

« Le stationnement n’a jamais été gratuit. Les coûts comme l’entretien par exemple sont présentement absorbés par les contribuables. Avec un stationnement payant, les visiteurs aideront à payer ces coûts », explique-t-il.

Le maire espère aussi que le stationnement payant aidera à réduire la congestion, un problème croissant dans la Vallée de la Bow.

« J’ai entendu de la part de résidents qu’ils ne viennent plus au centre-ville, parce c’est trop occupé. Je prévois que grâce au programme de stationnement payant, les résidents vont revenir dans le centre-ville car il sera plus facile d’accès car moins encombré », dit John Borrowman.

L’argent provenant du stationnement au centre-ville servira également à financer le transport en commun Roam qui est gratuit et fait entre autres la navette entre Canmore et Banff.