Un nouveau système de refroidissement à l'aréna de Cadillac

Un nouveau système de refroidissement a été installé dans l'édifice au coût de 250 000 $ financé par la compagnie Agnico Eagle.

Le conseiller district McWatters/Cadillac, Benjamin Tremblay, croit que cela va encourager l'activité physique chez les citoyens.

On peut avoir environ 8 semaines de plus de patinage et une glace de meilleure qualité qui s'approche d'une glace qui est réfrigérée comme un aréna régulier , mentionne Benjamin Tremblay.